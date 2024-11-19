"اشْتباكات ضارية لا تتوقّف".. الاحتلال يُحاصر منزلًا جنوبي جنين

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية اقتحم مدينة جنين وشرعت بتجريف وتدمير البنية التحتية .

وأكدت المصادر أنّ الاحتلال حاصر منزلًا ين قباطية ومثلث الشهداء جنوب جنين، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

وقالت، إن "الاحتلال أطلق عدة قذائف "إنيرجا" تجاه المنزال المحاصر، ودفع بتعزيزات عسكرية جديدة".

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين، أنّ مقاوميها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محور الشهداء بعد إيقاع قوة صهيونية خاصة بكمين مركب وتحقيق إصابات مؤكدة.

وواصلت جرافة الاحتلال عمليات التجريف والتخريب في حارة الوهدان بمخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين