حزب الله يسلم ملاحظاته على المقترح الأميركي

سلم حزب الله ملاحظاته على المسودة الأميركية إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في حين ينتظر أن يتوجه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت غدا الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت مصادر حكومية لبنانية إن حزب الله يتعامل بانفتاح مع المسودة الأميركية لوقف إطلاق النار.

وبحسب مصدر رسمي لبنان يتعامل لبنان مع مسودة المقترح الأميركي انطلاقا من مرجعية القرار 1701، ولا يمانع تعزيز عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق هذا القرار، شرط أن يسبقه انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.

وصول هوكشتاين

وأكد المصدر أنه سيتم مناقشة الملاحظات على المسودة مع هوكشتاين عند وصوله إلى بيروت.

ومن المنتظر أن يتوجه هوكشتاين إلى بيروت غدا الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى (إسرائيل) بعد غد الأربعاء، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

المصدر / وكالات