الكشف عن خسائر فادحة لآلاف الشركات "الإسرائيلية" بسبب تعطيل "GPS"

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، عن خسائر فادحة لحقت بآلاف الشركات الإسرائيلية جرّاء تعطيل نظام "GPS" لتتبع المواقع.

وعطلت إسرائيل مرارا نظام "GPS" خلال الحرب على غزة ولبنان، وذلك بهدف ما تقول إنه التشويش على الأعداء وتفادي اختراق الطائرات المسيرة ووصول الصواريخ لأهدافها.

وقالت "هآرتس"؛ إن الشركات في الشمال تعرضت لخسارات فادحة مع انخفاض عدد الزوار فيها إلى الصفر، حتى قبل التصعيد الأخير على الجبهة الشمالية.

مخاطر استهداف

وتحدثت الصحيفة، عن الضرر الذي لحق بالشركات الإسرائيلية، بعيدا عن مخاطر استهدافها، إلى اضطرابات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، التي أضرت بقدرتها على الترويج لأنفسها على الشبكات الاجتماعية، لافتة إلى أن أنظمة الإعلان تحدد مواقع هذه الشركات على أنها موجودة في لبنان.

وأوضحت الصحيفة، أنه قبل نحو أسبوعين، جرت مناقشة خاصة في لجنة المالية في "الكنيست" بشأن الخطوط العريضة للتعويضات للمصالح التجارية التي تضررت خلال الحرب، وأنه وفقا للبيانات الواردة فيه، فإنّ أكثر من 100 ألف شركة في منطقة الشمال تتعرض لأضرار اقتصادية، وبعد توسع الحرب انضمت إلى الدائرة أكثر من 76 ألف شركة في منطقة حيفا.

ولفتت إلى أن هناك شركات يعتمد نشاطها بشكل أساسي على الترويج الاجتماعي، وأن هذا الترويج يعتمد بالضرورة على الموقع الجغرافي.

الترويج لها في لبنان

كما نقلت الصحيفة عن صاحب شركة للعلاقات الاجتماعية والعامة في حيفا، ماتان أفني، قوله: "يحدث لنا أننا نعمل على حملة لمدة أسبوع، ميزانيتها بعشرات الآلاف من الشيكل، ثم نستيقظ في صباح اليوم التالي، ونرى أنه يتم الترويج لها في لبنان".

وأكد للصحيفة أن "الشركات توقفت عن الإعلان عبر الإنترنت؛ لأنه يهدف إلى جلب السياح، ولا يوجد أيّ منهم"، مضيفا: "الشركات تفتح أبوابها في المجتمعات التي لم يتم إخلاؤها ولا يأتي أحد.. إنهم يدركون أنه بمجرد الإغلاق، سيكون من الصعب أن يعودوا مرة أخرى".

كما نقلت الصحيفة عن إحدى أصحاب الفعاليات التجارية في منطقة "دالتون" في الجليل، تأكيدها أن "الكثيرين يقولون إنهم لن يعودوا حتى لو عاد الوضع إلى طبيعته".

وتعاني دولة الاحتلال أيضا من خسائر كبيرة في الشمال، ولا سيما عندما وسّع حزب الله عملياته بشكل أكبر وشملت حيفا، الأمر الذي أثّر في واقع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة.

المصدر / وكالات