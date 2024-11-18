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جوعًا وعطشًا.. 70 ألف فلسطيني شمال غزة مهددون بالموت

18 نوفمبر 2024 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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مشهد حي للدمار شمالي قطاع غزة

أكد جهاز الدفاع المدني بغزة، أن 70 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، مهددون فعليا بالموت جوعا وعطشا.

وقال الجهاز في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الحياة المهددة بالموت جوعا وعطشا للسكان شمال قطاع غزة، إذا نجوا من القصف الإسرائيلي.

وتستمر عملية جيش الاحتلال العسكرية لليوم الـ45 في شمالي قطاع غزة، ويمعن الجيش بارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين ويواصل حصاره المطبق في ظل غياب المنظومة الصحية وتفاقم حالة المجاعة.

اجتياح بري

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

ووفق المعطيات على الأرض ترغب (إسرائيل) في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد.

وينفذ جيش الاحتلال قصفا مستمرا وتفجيرات شديدة لمباني ومربعات سكنية شمالي قطاع غزة.

إبادة جماعية

وبدعم أمريكي ترتكب (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#شمال غزة #حصار شمال غزة #عملية جيش الاحتلال

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