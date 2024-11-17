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بالفيديو "لم يخرج منهم أحدٌ حيّ! ".. أكثر من 50 شهيدًا في مجازر دامية ببيت لاهيا

17 نوفمبر 2024 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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ارتكب الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، مجازر دامية في شمال  قطاع غزة، أدت لاستشهاد ما لا يقل عن 50 شهيداً حتى اللحظة.

ونفذ طيران الاحتلال ،فجر اليوم، مجزرة بقصف منزل مكون من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 50 مواطناً.

وقالت مصادر محلية، إنّ الاحتلال قصف منزلاً من 5 طبقات في بيت لاهيا لعائلة "غباين" ويؤوي أكثر من 50 مواطنًا ونازحًا لم يخرج منهم أحد حي حتى اللحظة. 

وأضافت المصادر، أنه "خلال ساعات الليل قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عبد العاطي" بداخله عدد كبير من النازحين وعرف من حصيلة القصف 15شهيدًا".

وأكدت أن الاحتلال لم يوقف القصف على بيت لاهيا منذ أمس ولم يستطع المواطنين الخروج من منازلهم للتوجه لمناطق أكثر أمنًا.

وأشارت إلى أن الشهداء من النازحين لمشروع بيت لاهيا من عائلات غنيم وعيادة وعائلات أخرى، وان هناك عدد من المفقودين تحت الركام تسمع أصوات عدد منهم ،دون أن يتمكن المواطنين من الوصول إليهم.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة ،محمود بصل، عن تلقي مناشدات من سكان منزل قصفه الاحتلال ببيت لاهيا لكننا لا نستطيع التحرك.

وأشار بصل إلى أنّ الطواقم تلقّت بلاغات عن وجود ما لا يقل عن 40 جثمانًا بالمبنى المستهدف في بيت لاهيا.

يتبع..
 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجزرة في بيت لاهيا

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