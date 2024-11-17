العدوان في يومه الـ 56.. مجزرةٌ في الجنوب اللبناني وغاراتٌ عنيفة على الضّاحية الجنوبيّة ببيروت

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 56 على التّوالي عدوانه الواسع على لبنان، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، وارتكاب المجازر الدّامية ضدّ المواطنين، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصّحة اللبنانية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 3 آلاف و452 شهيدًا، و14 ألفًا و664 إصابةً.

واستشهد 7 مواطنين من عائلة واحدة، بقصف الاحتلال منزلاً في بلدة عربصاليم قضاء النبطية جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستشهاد 6 أشخاص جراء قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا ببلدة الخريبة في بعلبك مساء أمس.

وأصيب 11 مواطنًا؛ بينهم 5 أطفال 2 منهم في حالة خطرة، مساء أمس، جراء الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت بلدة الخريبة البقاعية.

وشنت طائرات الاحتلال، غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، وعلى مناطق في جنوب وشرق لبنان، خاصة صور، فيما أكدت مصادر صحفية تواصل استهداف أحياء سكنية عدة بالمدينة من قبل طائرات الاحتلال.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الغارات الجديدة استهدفت أحياء الشياح وبئر العبد وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مسعفين وإصابة 4 وفقدان اثنين، في بلدات جنوبية جراء غارات "إسرائيلية" خلال عمليات للإنقاذ بالمنطقة.

واستهدف الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، 90 من المراكز الطبية والإسعافية و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، كما نفذ اعتداءات على 66 مستشفى و220 من الجمعيات الإسعافية، بحسب الوزارة اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات