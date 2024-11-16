كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز لأيام 18-19-20 نوفمبر 

محمد زقوت/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة البترول عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظتي خانيونس والوسطى لأيام 18-19-20 نوفمبر.

وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في محافظات رفح وخانيونس والوسطى في الكشوفات التي تصدر كل فترة.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

* زيارة الروابط التالية:

* كشف خانيونس لأيام 18-19-20 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا



* كشف الوسطى لأيام 18-19-20 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا



* التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

* للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.

* تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز: [اضغط هنا]



