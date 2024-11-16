كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز لأيام 18-19-20 نوفمبر 

محمد زقوت/ فلسطين أون لاين
أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة البترول عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظتي خانيونس والوسطى لأيام 18-19-20 نوفمبر.
وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في محافظات رفح وخانيونس والوسطى في الكشوفات التي تصدر كل فترة.
هل اسمك ضمن القائمة؟
الخطوات للتحقق:
* زيارة الروابط التالية:
* كشف خانيونس لأيام 18-19-20 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا
* كشف الوسطى لأيام 18-19-20 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا
* التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.
* للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.
* تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز: [اضغط هنا]