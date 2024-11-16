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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز لأيام 18-19-20 نوفمبر

16 نوفمبر 2024 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز لأيام 18-19-20 نوفمبر 
محمد زقوت/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة البترول عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظتي خانيونس والوسطى لأيام 18-19-20 نوفمبر.  

 وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في محافظات رفح وخانيونس والوسطى في الكشوفات التي تصدر كل فترة. 

هل اسمك ضمن القائمة؟ 
الخطوات للتحقق: 

 * زيارة الروابط التالية: 

* كشف خانيونس لأيام 18-19-20 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا 
 
 * كشف الوسطى لأيام 18-19-20 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا 
 
 * التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف. 

* للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك. 

 * تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز: [اضغط هنا] 
 
 

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