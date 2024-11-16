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الاحتلال يُواصل عدوانه الواسع على لبنان لليوم الـ 55 على التّوالي

16 نوفمبر 2024 . الساعة 07:57 بتوقيت القدس
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يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 55 على التّوالي عدوانه الواسع على لبنان، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، وارتكاب المجازر الدّامية ضدّ المواطنين، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

واعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة،  عن استشهاد 56 لبنانياً وإصابة 180 جراء غارات الاحتلال على لبنان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت "الصحة اللبنانية"، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" العسكري المستمر على لبنان منذ الـ 8 من أكتوبر/تشرين أول 2023، إلى 3 آلاف و445 شهيدًا، بالإضافة لـ 14 ألفًا و599 مصابًا.

واستهدفت غارات إسرائيلية منطقة الحدث وحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يكثف اللاحتلال قصفه منذ الخميس الماضي.

وفجر اليوم، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في غارات للاحتلال على بلدة برج رحال جنوب لبنان

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية باستشهاد 5 أشخاص من عائلة واحدة، مساء أمس الجمعة بغارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في قرية عين قانا قضاء النبطية في جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مواطنا استشهد في غارة إسرائيلية على المساكن الشعبية جنوبي لبنان، وأن إصابات سجلت جراء غارة استهدفت بلدة أرنون في قضاء النبطية جنوبي البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط إصابات في غارة على منزل في بلدة الرمادية جنوبي لبنان.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على محيط كل من بلدة باتوليه ومدينة صور وبلدة عربصاليم وبلدة شمع في قضاء صور، ومحيط بلدتي كفرا والناقورة وأطراف بلدة كفر حمام وخربة سلم وحومين التحتا في جنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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