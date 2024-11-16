لليوم الـ 407 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 407 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 25 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,764 شهيداً و 103,490 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال محيط مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا شمال غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة على مخيم جباليا، وأخرى على حي النصر والمناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أنّ آليات الاحتلال في شارع العجارمة أطلقت نيران أسلحة رشاشة تجاه منازل الفلسطينيين بمخيم جباليا.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة سمارة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال عملية نسف منازل في المناطق الغربية لمخيم جباليا.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ عائلة المصور الصحفي فادي الوحيدي، دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام، للضغط من أجل السماح بسفر فادي للعلاج خارج غزة، بعد إصابته جرّاء عدوان الاحتلال

في المحافظة الوسطى، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية في مخيم النصيرات.

في خانيونس، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "عمران" بمحيط منطقة التحلية في خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين