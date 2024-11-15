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"عقب حادثة أمستردام".. فعالية مناهضة في فرنسا تطالب بإلغاء مبارة منتخب (إسرائيل)

15 نوفمبر 2024 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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نظم متضامنون فرنسيون وعرب وقفة، مساء الخميس، احتجاجًا على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة في قطاع غزة، وذلك خلال مباراة المنتحب "الإسرائيلي" مع نظيره الفرنسي في باريس.

وإلى جانب الفعالية الاحتجاجية، أبدى المواطنون الفرنسيون غضبهم من جرائم الاحتلال برفع لافتات بعنوان "الإسرائيلي بره بره"، كما تخلل الفعالية الاحتجاجية، وضع كرات القدم الملطخة باللون الأحمر، في إشارة إلى تلطخ أيدي "الإسرائيليين" بدماء الشعب اللبناني والفلسطيني، حيث أثارت تلك الوقفة انتباه الحاضرين.

تأتي هذه الفعالية عقب حادثة أمستردام، بسبب قيام مشجع إسرائيلي بإهانة العلم الفلسطيني، وتعرض المشجعون "الإسرائيليون" للضرب المبرح على يد المواطنين الهولنديين والمسلمين المقيمين، لدرجة أن الجهات الرسمية في كيان الاحتلال طالب الجالية "الإسرائيلية" الامتناع عن الذهاب إلى باريس ومشاهدة مباراة المنتخب "الإسرائيلي" مع نظيره الفرنسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #حادثة أمستردام

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