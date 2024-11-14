جراح بريطانيّ يروي قصصًا مأساويَّةً من غزَّة: الطَّائرات الإسرائيليَّة تلاحق الأطفال المصابين (شاهد)

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

وصف جراح بريطاني بارز تطوع في غزة مشاهد مروعة، بما في ذلك هجمات بطائرات بدون طيار إسرائيلية استهدفت أطفالاً مصابين، وغرف عمليات خالية من الإمدادات الطبية الأساسية.

وبكى الجراح البريطاني نظام محمود خلال إدلائه بشهادته أمام البرلمان البريطاني التي تحدث فيها عن استهداف مروحيات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لخيام المدنيين في قطاع غزة وقتل الجرحى وهم ينزفون بمن فيهم الأطفال.

ومستحضرًا الاستهداف الإسرائيلي المروّع للمدنيين والأطفال في غزة، قال محمود بتأثر شديد: "ما وجدته مريعًا على نحو خاص، هو أنّ قنبلة كانت تسقط على منطقة مكتظة بالخيام، ثم تأتي الطائرات المسيرة".

لكنّ محمود لم يستطع إكمال شهادته من شدة التأثر، ما دفع النائبة عن حزب العمال سارة تشامبيون للتعبير عن تفهّمها لمشاعره، لكنّها أكدت أنّ مشاركته تُساعد على محاسبة المشرعين.

وقال: "كنت أجري عملية جراحية لأطفال، قال أحدهم: كنت مستلقيًا على الأرض بعد سقوط قنبلة، وحلقت طائرة رباعية المراوح فوقي وأطلقت النار عليَّ".

وكشفت الإصابات التي عالجها عن طبيعة الهجمات المدروسة: "كريات مكعبية صغيرة أطلقتها طائرات بدون طيار وارتدت داخل الجسم، مما تسبب في أضرار داخلية واسعة النطاق"

وقال مامودي: "أصغر طفل أجريت له عملية جراحية كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات".

وأضاف، "المناطق الآمنة المفترضة لم تكن آمنة ولا إنسانية"، مشبهاً الدمار بالإبادة الجماعية في رواندا.

أدلى الجراح البريطاني البارز البروفيسور نظام مامودي، الذي عمل لمدة شهر خلال أغسطس وسبتمبر في مستشفى ناصر في غزة، بشهادته أمام البرلمان البريطاني، وشرح كيف أن طائرات “كوادكوبتر” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تصل إلى موقع الغارات الجوية في غزة وتستهدف الجرحى المدنيين، بما في ذلك… pic.twitter.com/iHa2IbtYkM — Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) November 12, 2024

وبعيدًا عن الصدمة الجسدية التي تعرض لها المدنيون، وصف مامودي -الذي كان في السابق جراح زراعة كبير في مؤسسة جايز آند سانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية والمستشار الفخري في مستشفى جريت أورموند ستريت- الحالة الكارثية لنظام الرعاية الصحية في غزة.

وأُجبر الأطباء على إجراء العمليات الجراحية دون توافر الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك المسحات والقفازات المعقمة. كما تعرضت المستشفيات التي كانت ذات يوم مجهزة تجهيزًا جيدًا ومزودة بموظفين مهرة للاستهداف بشكل منهجي، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية.

وجاء في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن شهادته أن مامودي كان غارقًا في المشاعر وهو يصف الطائرات بدون طيار التي تنتقي الأطفال والمدنيين.

وقال أمام أعضاء البرلمان: "ما وجدته مزعجًا بشكل خاص هو أن القنبلة قد تسقط، ربما على منطقة مزدحمة ومخيمات، ثم تهبط الطائرات بدون طيار".