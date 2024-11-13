اشْتباكات في جنين وحملةُ اعتقالات في نابلس وقلقيلية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات في مدن وقرى الضّفة الغربية تخللها اشتباكات واعتقالات.

في جنين، اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة اليامون غرب مدينة جنين، أطلقت خلالها المقاومة الرصاص بكثافة صوب جنود الاحتلال.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص في منطقة الغفر بين سيلة الحارثية واليامون غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور خالد حوشية من بلدة اليامون، والشيخ محمد رجب ياسين خلال اقتحام بلدة عانين غرب جنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة ودهمت حي الضاحية وبلاطة البلد، واعتقلت الحاج “عدنان الكوني” والد الشهيد “سائد الكوني”، بعد اقتحام منزله للضغط على نجله “سامح” بتسليم نفسه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب “محمود البدرساوي” عن حاجز المربعة جنوب مدينة نابلس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى هادي عمار ذياب بعد اقتحام منزله في حي جعيدي، فيما داعمت منازل المواطنين في بلدة إماتين شرق قلقيلية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال ، قرية أم سلمونة، جنوب بيت لحم، ودهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

المصدر / وكالات