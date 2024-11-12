تقارير عبرية تكشفُ تفاصيل مقتل قائد فرقة "لوتر" و4 جنود في كمين "صعب" بمعارك شمال قطاع غزّة

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، فاصيل مقتل ضابط وخمسة جنود في معارك شمال قطاع غزة، عقب كمين مُحكم نفّذته المقاومة بصاروخ مضاد للدروع داخل مبنى في بيت لاهيا.

وتحت بند سمح بالنّشر، أعلن الاحتلال عن مقتل "أور كاتس" و"نافيه يائير أسولين" و"غاري لالهروايكيما زولات" و"أوفير إلياهو" وجميعهم من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير، خلال معارك شمال قطاع غزة (بالإضافة لضابط خامس من وحدة لوتار قتل أمس في شمال غزة).

وأمس الإثنين، نشر موقع حدشوت العبري، اسم أحد قتلى جيش الاحتلال وهو الرقيب (احتياط) إيتمار ليفين فريدمان، 34 عاماً، من إيلات، قائد مجموعة في (وحدة إيلات لمحاربة الإرهاب) "لوتر".

وقالت الصحيفة العبرية، إن الجنود الأربعة الذين قتلوا أمس في معارك شمالي قطاع غزة استهدفتهم المقاومة بصاروخ مضاد للدروع داخل مبنى في بيت لاهيا.

وقالت مصادر عبرية، إن الصحيفة لم تذكر تفاصيل حول مقتل الضابط الخامس الذي أعلن عنه جيش الاحتلال إضافة للجنود الأربعة، مشيرةً إلى أنّ القتيل هو قائد فرقة في وحدة (لوتار)، في حين قالت مصادر عبرية إن الوحدة تُكلف بمهام خاصة.

والجدير بالذّكر أنّ وحدة (لوتار) يتدرب فيها معظم وحدات النخبة في الجيش والشاباك والحرس من "سيريت متكال" مروراً بوحدة "يمام" وصولاً "لشلداغ" "وشييطت.

وأمّا كتيبة "شمشون" فقد أُنشأت عام 1989 كوحدة مستعربين عقب اندلاع الانتفاضة الأولى، وكان عملها يتركّز في قطاع غزة، وعقب انسحاب الاحتلال عام 2005 من القطاع، انتقلت للعمل في الضّفة الغربية.

ومنذ عام 2008 أصبح عمل الوحدة متخصص في محافظة بيت لحم، إلّا أنّها شاركت في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لتصطاد المقاومة رؤوس 4 جنود منهم في كمين محكم في شمال قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 24 ضابطًا وجنديًا في جباليا منذ بدء العملية العسكرية الحالية في شمال قطاع غزة في الخامس من أكتوبر الماضي.

وحسب إحصائية موقع عكا المتخصص بالشؤون العبريّة فقد قتل 15 جنديًا ومستوطنا منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، من بينهم 10 من الضباط والجنود قتلوا في معارك شمال وجنوب القطاع.

ووصل عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر أكثر من 786.

ومن جهتها، قالت كتائب الشّهيد عز الدين القسام، في بلاغ عسكري، إنّ مقاوميها تمكّنوا من تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، عصر أمس الاثنين، في منطقة أرض سليمان، بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع".

وفي بلاغ منفصل، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة ناسفة وجرافة عسكرية بقذيفة تاندوم بحي تل الزعتر شمالي قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين