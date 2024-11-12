حزبُ الله يضربُ مستوطنة "نيشر" جنوبي حيفا.. ماذا نعرفُ عنها؟

أكدت مصادر عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، انفجار طائرة مُسيرة أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة "نيشر" المقامة على بلد الشيخ المهجرة قرب مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وقال موقع "والا" العبري، إن طائرة مسيَرة في منطقة "نيشر" في حيفا، ما أدى لأضرار واشتعال النيران بالمكان.

وأعلنت طواقم الاحتلال حالة الاستنفار في "نيشر" في حيفا بعد انفجار طائرة مسيَرة وصلت من لبنان بنجاح متجاوزة الدفاعات الجوية والطائرات "الإسرائيلية".

ومن جهته، أكد رئيس بلدية مستوطنة "نيشر"، أنّ صافرات الإنذار لم تنطلق في المنطقة قبل انفجار الطائرة المسيَرة، فيما أعلن "جيش الاحتلال" أنه سيفتح تحقيقًا في سبب عدم انطلاق صفارات الإنذار قبل سقوط المسيرة في "نيشر".

ماذا تضم مستوطنة "نيشر" التي ضربتها طائرة مسيَرة؟

تقع مستوطنة "نيشر" جنوب شرق حيفا المحتلة وأقيمت على أراضي بلد الشيخ المهجرة، حيث تربط مرج ابن عامر والجليل الأدنى ومناطق مختلفة في شمال فلسطين المحتلة مع حيفا.

وتضم مصانع ومصالح تجارية مهمة مختلفة بينها متخصصة في مواد البناء والإسمنت.

أقام فيها الاحتلال معهد "التخنيون" الذي يعتبر من الجامعات والمعاهد النخبوية في دولة الاحتلال في مجالات التقنية والصناعة، بالإضافة إلى عدة شركات في المجالات التقنية والإلكترونية.

ويُذكر أنّ حزب الله كان قد وجه تحذيراً في فيديو "الهدهد" قبل أسابيع حول المنطقة، وقال إن جيش الاحتلال يستخدم المنشآت المدنية في عملياته العدوانية على لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين