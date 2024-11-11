لطلبة غزة: تعرف على مدرستك الإفتراضية على الفيسبوك

غزة/ فلسطين أون لاين

هل تبحث عن بيئة تعليمية مرنة وفعالة؟ تقدم وزارة التربية والتعليم في غزة حلًا مبتكرًا من خلال مدارسها الافتراضية (التعليم عن بُعد).

هذه المدارس الموجودة على الفيسبوك، توفر للطلاب والطالبات داخل قطاع غزة وخارجه منصة تفاعلية للتواصل مع معلميهم والإجابة عن جميع استفساراتهم الدراسية وحل مشكلاتهم.

الخدمات التي تقدمها المدارس الإفتراضية للطلبة:

* سهولة الوصول: يمكن للطلاب الوصول إلى مدارسهم الافتراضية عبر منصة eshool المعتمدة من الوزارة.

* تواصل مباشر: يتيح الماسنجر للطلاب التواصل المباشر مع مشرفي المدارس لحل المشكلات الدراسية في أي وقت.

* مرونة في التعلم: يمكن للطلاب متابعة دروسهم في أي مكان وفي أي وقت.

* دعم للطلاب: توفر المدارس الافتراضية بيئة داعمة للتعلم وتشجع على التفاعل بين الطلاب والمعلمين.

فوائد المدارس الافتراضية:

* تطوير مهارات التعلم الذاتي: يعزز التعليم الافتراضي من قدرة الطلاب على التعلم بشكل مستقل وبحث المعلومات.

* مرونة في الجدول الزمني: يمكن للطلاب إدارة وقتهم وتنظيم دراستهم بما يتناسب مع ظروفهم.

* توسيع نطاق التعلم: توفر المدارس الافتراضية للطلاب فرصة للتعرف على طلاب آخرين من مختلف المناطق.

* تحسين الأداء الأكاديمي: يساعد التواصل المباشر مع المعلمين على فهم الدروس بشكل أفضل وتحسين الأداء الأكاديمي.

كيفية الانضمام للمدارس الإفتراضية:

* تنزيل تطبيق مدرستي "eSchool" من خلال الرابط، اضغط هنا.

*التسجيل في منصة مدرستي "eSchool" بكتابة رقم الهوية الطالب في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرور.

* البحث عن مدرستك: ابحث عن مدرستك الافتراضية ضمن القائمة المتاحة أعلى الصفحة.

الصورة الآتية توضح مكان اسم المدرسة الخاصة بكل طالب

عليك الآن بعد معرفة اسم مدرستك من خلال منصة مدرستي، تصفح رابط المدارس الإفتراضية لطلبة قطاع غزة: [اضغط هنا]، والإنضمام إلى مدرستك ومتابعتها.