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رابط تسجيل الطلاب بالمدارس الإفتراضية (التعليم عن بعد)

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رابط تسجيل الطلاب بالمدارس الإفتراضية (التعليم عن بعد)

12 أكتوبر 2024 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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رابط تسجيل الطلاب بالمدارس الإفتراضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم لأهالي قطاع غزة مؤخراً، رابط لتسجيل الطلاب في المدارس الافتراضية (التعليم عن بعد) لعام 2024-2025.

ويهدف البرنامج إلى تمكين جميع الطلاب والطالبات في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية من مواصلة دراستهم بمرونة وكفاءة، سواء كانوا داخل القطاع أو خارجه.

في خطوة مهمة لدعم العملية التعليمية في قطاع غزة، في أعقاب توقف الدراسة في المدارس التقليدية بسبب الحرب على القطاع منذ عام كامل، وتعويضًا عن العام الدراسي السابق 2023-2024.

وأشارت (الوزارة) أن ملامح خطتها لتعويض العام الدراسي 2023-2024، باحتساب عام بعامين للطلبة في جميع المراحل التعليمية، من خلال دراسة الطالب العام الدراسي الجديد 2025/2024 وسيُمنح شهادة للعامين.

أبرز مزايا برنامج تسجيل الطلبة بالمدارس التعليم عن بعد:

 - تعليم مرن: يتيح البرنامج للطلاب الدراسة في أي وقت ومن أي مكان.

 - منهاج مُختصر: تم تصميم المنهاج الدراسي ليشمل أهم المواد الدراسية، مع التركيز على المهارات الأساسية.

 - مجاني: البرنامج متاح لجميع الطلاب بشكل مجاني.

كيفية تسجيل طلاب قطاع غزة بالمدارس الإفتراضية والمعروفة بـ (التعليم عن بعد)؟

يمكن للطلاب التسجيل في البرنامج التعليمي الجديد عبر الإنترنت، من خلال الروابط التالية:

1- رابط تسجيل الطلبة المقيمين داخل قطاع غزة، اضغط هنا

2-         رابط تسجيل الطلبة المقيمين خارج قطاع غزة، اضغط هنا

3-         رابط تسجيل الطلبة الذين أنهوا الحادي عشر قبل العدوان ولم يتمكنوا من تقديم امتحان الثانوية العامة، اضغط هنا

لماذا هذا البرنامج مهم؟

يوفر هذا البرنامج حلاً مبتكراً للتحديات التي تواجه العملية التعليمية في قطاع غزة، مما يتيح للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، مواصلة تعليمهم وتحقيق أحلامهم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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