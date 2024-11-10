حماس: الاحتلالُ يعطّل الوصولَ لأيّ اتّفاق ومجازر غزَّة ستبقى وصمة عار في وجه الدَّاعمين

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة، اليوم الأحد، إلى تشكيل تحالف عربي وإسلامي لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة، وناشد القادة العرب والمسلمين المجتمِعين في الرياض بالضغط الجاد لوقف العدوان على غزة.

وأكد حمدان القيادي في تصريح صحافي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يعطل الوصول لأي اتفاق تحت غطاء أمريكي ودعم من بعض الدول الأوروبية، واصفًا المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بأنها وصمة عار في وجه الداعمين والصامتين.

ووصف سياسة التجويع التي ينفذها الاحتلال كجزء من خطط جنرالاته بأنها خسة غير مسبوقة، وأن جرائم القتل والتهجير المستمرة منذ أكثر من عام تعكس أبشع صور العدوان.

وأضاف "حمدان" أن السبيل لوقف جرائم القتل والجوع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني يكمن في وقف العدوان، وفتح المعابر بشكل فوري لإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال إن "محيطنا العربي فشل في الضغط على العدو لكبح عدوانه"، داعيًا إلى تصعيد كل أشكال التضامن والرفض عبر مسيرات وفعاليات حاشدة تحاصر سفارات الاحتلال وداعميه.

وثمّن في هذا الإطار "موقف إسبانيا بمنع رسو سفن تحمل سلاحا "لإسرائيل"، كما ثمّن مواقف الدول الـ50 بقيادة تركيا التي طالبت مجلس الأمن باتخاذ خطوات لمنع بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

ورأى أن أحداث أمستردام الأخيرة تؤكد أن استمرار الإبادة على الهواء مباشرة كفيل بتحريك الضمائر.

وأكد القيادي في حماس أن الشعب الفلسطيني يسطر ملحمة أسطورية في الصمود على أرضه، رغم ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة ضد سكان شمال قطاع غزة.

واعتبر جرائم القتل ضد الفلسطينيين على مدى أكثر من عام "ستبقى وصمة عار في وجه الداعمين والصامتين على حد سواء".

المصدر / فلسطين أون لاين