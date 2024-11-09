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طائرات الاحتلال تهاجم مواقع سورية بريف حلب وإدلب

09 نوفمبر 2024 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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أرشيفية

هاجمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع سورية بريف مدينة حلب وإدلب، موقعة جرحى بحسب الحكومة السورية.

وقالت وكالة سانا الحكومية، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه: حوالي الساعة 00:45 (تغ+3) بعد منتصف الليل (الجمعة) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق حلب".

وأكملت: استهدف العدوان عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب"، فيما لم تحدد الوكالة طبيعة تلك المواقع.

وأوضحت الوكالة أن الغارات أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومنذ 2011، تشن دولة الاحتلال بين الحين والآخر هجمات في سوريا على نقاط عسكرية تابعة للنظام ومواقع لجماعات تزعم بأنها مدعومة من إيران.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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