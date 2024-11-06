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كيف علّقت حماس على نتائج الانتخابات الرّئاسية الأمريكية؟

06 نوفمبر 2024 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة، يعتمد على  مواقفها وسلوكها العملي  تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

وعلّقت حماس في ضوء النتائج التي تظهر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، قائلة: "إنه لمن المؤسف الإشارة إلى أن جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، أنّه منذ احتلال فلسطين عام 1948م، كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائمًا الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي".

وأوضحت حماس أنّ الإدارة الأمريكية السابقة سلكتْ مسارًا منحازًا للاحتلال والعدوان، عبر منح مجرمي الحرب الصهاينة غطاءً سياسياً وعسكرياً، للمضيّ في أبشع حروب الإبادة التي عرفها التاريخ الحديث، ما ثبّت دورها كشريكٍ  كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من أطفال ونساء وشيوخ.

وطالبت بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني، والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربية، ووقف العدوان على  الشعب اللبناني الشقيق، ووقف تقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي  للكيان الصهيوني، والاعتراف بحقوق شعبنا  المشروعة.

وقالت حماس، إن "الرئيس الأمريكي المنتخب مُطالب بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزَّة، رفضاً للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضاً على الدعم والانحياز للكيان الصهيوني.

ونوّهت إلى أنه على الإدارة الأمريكية الجديدة، أن تَعِي أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الانتخابات الأمريكية #دونالد ترامب #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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