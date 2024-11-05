"أزمة ثقة".. نتنياهو يعلن رسميًا إقالة يوآف غالانت من منصبه.. ما دلالة التوقيت؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلًا منه، كما عين غدعون ساعر وزيرًا جديدًا للخارجية.

وبرر نتنياهو قراره بإقالة غالانت بـ "أزمة الثقة" التي نشأت تدريجيًا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وأضاف نتنياهو أنه على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.

وأشارت تقارير عبرية، إلى أن توقيت إقالة غالانت جاء تزامنًا مع إعلانه عن إرسال 7000 أمر تجنيد للحريديم، وأنه يخطط للتصويت ضد قوانين "تمويل الحضانات" و"التجنيد" اللذان يدعمان تهرب الحريديم من الخدمة في الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أقال غالانت

كما يقول المراسل العسكري لـ إذاعة الجيش، إن نتنياهو اختار توقيت إقالة غالانت بعناية، حيث تنشغل وسائل الإعلام العالمية بالانتخابات الأميركية.

كما وينشغل الإعلام في "إسرائيل" في قضية التسريبات الأمنية الخطيرة، وفي ظل فتح تحقيق آخر من قبل الشرطة ضد مكتب نتنياهو في أحداث بداية الحرب، نتنياهو حوّل الأنظار الآن إلى إقالة غالانت

وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها نتنياهو وزيره للدفاع، حيث أقاله قبل نحو عام ونصف على خلفية التعديلات القضائية، ولكن اضطر للتراجع عن قرار الإقالة بعد خروج مظاهرات حاشدة في "إسرائيل" منددة بقرار الإقالة.