"الأونروا" تعلن استئناف توزيع الكابونة الجديدة لدعم الأسر في قطاع غزّة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن استئناف توزيع الكابونة الجديدة للأسر التي لم تتمكن من الحصول عليها في الدفعة السابقة، وذلك في مناطق جنوب ووسط قطاع غزة.

ويأتي هذا في إطار جهود الوكالة المستمرة لتقديم الدعم الغذائي للأسر المتضررة والمحتاجة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع جراء الحرب المستمرة منذ عام.

تفاصيل الكابونة الغذائية المقدمة من الأونروا، كالتالي:

تتضمن الكابونة حزمة غذائية متكاملة تضم العديد من السلع الأساسية التي تساهم في تلبية احتياجات الأسر اليومية. وتشمل الكابونة الجديدة:

1. أرز (4 كيلوغرامات – حبة صغيرة)

2. سكر (نصف كيلوغرام)

3. زيت (2 لتر)

4. حمص (2 كيلوغرام)

5. حليب (2 كيس)

6. عدس (2 كيلوغرام)

7. حلاوة (2 كيلوغرام)

8. فاصوليا (5 علب)

9. فول (16 علبة)

10. تونة (19 علبة)

11. ملح (نصف كيلوغرام)

12. خميرة (نصف كيلوغرام)

أهمية الكابونة وأهدافها

تهدف الأونروا من خلال هذه المساعدات إلى توفير الأمن الغذائي للأسرة، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والأزمات، وتُعد هذه المساعدات خطوة حيوية لتخفيف الأعباء اليومية على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتساعد في تأمين احتياجاتهم الغذائية لفترة محدودة.

تنظيم عملية التوزيع لضمان العدالة

حرصت الأونروا على تحديد مواقع توزيع دقيقة في مناطق الجنوب والوسط لضمان وصول المساعدات إلى جميع المستحقين دون تأخير.

كما تم توفير فرق متخصصة للإشراف على عملية التوزيع، لضمان سير العملية بشكل منظم وعادل.

كيفية التسجيل للحصول على الكابونة، كالتالي:

للتسجيل والحصول على الكابونة الجديدة، يمكن للأسر زيارة مراكز الايواء المعتمدة من الأونروا في المناطق المحددة والمتمثلة بالمدارس.

وأخيرا، إن استئناف توزيع الكابونة يمثل جزءًا من التزام الأونروا المستمر بتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم في مواجهة الأزمات المستمرة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين