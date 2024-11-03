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استطلاع للرأي: 44% من الطلاب (الإسرائيليين) لم ينهوا دراستهم بسبب الحرب

03 نوفمبر 2024 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

أظهر استطلاع للرأي أجراه اتحاد الطلاب في دولة الاحتلال أن الحرب ألحقت أضرارًا كبيرة بالدراسة والشعور بالأمان والحالة الاقتصادية والعقلية داخل الكيان الإسرائيلي.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "بانلز" ونشرته القناة السابعة، اليوم الأحد، فإن 44% من الطلاب الإسرائيليين لم ينهوا دراستهم الأكاديمية كما كان مخططًا لها العام الماضي.

وأشار الاستطلاع الذي أُعدَّ بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد في دولة الاحتلال، والذي شمل أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، من جميع أنحاء (إسرائيل)، إلى أن الحرب ألحقت أضرر كبيرة في (إسرائيل) على صعيد التقدم الأكاديمي والشعور بالأمن والاقتصاد والحالة النفسية للطلاب.

وأفاد الاستطلاع أن العديد من الطلاب اضطروا إلى تأجيل الفصول الدراسية إلى العام المقبل، بسبب التجنيد الإجباري في الجيش، فقد جُنِّد 70 ألف طالب في الخدمة الاحتياطية.

وبحسب الاستطلاع فإن أكثر من نصف الطلاب يشعرون بانخفاض كبير في الشعور بالأمن في الجامعات منذ بداية الحرب، كما أفاد 51% من الطلاب أنهم يتلقون دعماً مالياً من أولياء أمورهم، وهذه هي السنة الأولى التي يكون فيها هذا الرقم أعلى من نصف الطلاب

#الاحتلال #حرب غزة #الحرب على غزة #الجامعات الإسرائيلية

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