"اصْطدنا 95 ضابطًا وجنديًا".. حزبُ الله يكشفُ تفاصيلَ جديدة حول معارك الجنوب اللبناني

كشف حزب الله، تفاصيل جديدة حول الحصيلة التّراكمية لخسائر الاحتلال "الإسرائيلي" وفق ما رصده المجاهدون منذ بدء "المناور البريّة في جنوب لبنان".

وأكد حزب الله في بيان له، إنّ مجاهديه اصطادوا 95 ضابطًا وجنديًا، وأصابوا 900 آخرين، كما تمكنوا من تدمير 42 دبابة ميركافا، و4 جرّافات عسكريّة، وآليّتي هامر، وآليّة مُدرّعة، وناقلة جند.

وأعلن إسقاط 3 مُسيّرات من طراز "هرمز 450" ومُسيّرَتين من طراز "هرمز 900".

وأشار إلى أنّ هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدوّ "الإسرائيلي" في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة والمستوطنات والمدن المُحتلّة.

وأكد حزب الله، أن قوات العدو تتجنّب التنقل والتموضع ضمن حقول رؤية مجاهدي المُقاومة خشية استهدافها. وهي تستحدث معابر ومسارات غير مرئية، وتعتمد التسلل ليلًا إلى داخل القرى الحدوديّة والإنسحاب منها بعد تدمير منازل المدنيين وتخريب البنى التحتيّة.

وأوضح أن خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان، ومازالت الجبهات تُرفد بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المُعدّة مُسبقاً.

وأضاف، أنه "بالرغم من الإطباق الإستعلامي الذي يُمارسه العدو في سماء الجنوب، لا يزال المُقاومون يتمكنون من تربيض وتذخير وإطلاق المئات من الرشقات الصاروخيّة اتجاه نقاط تموضع جنود العدو حتى عمق الكيان بشكل يومي ومتواصل وعلى مدار الساعة. وهذا ما تؤكّده المشاهد التي ينشرها الإعلام الحربي. ولم يتمكن العدو من إحباط أي عمليّة إطلاق من الأراضي اللبنانيّة".

المصدر / فلسطين أون لاين