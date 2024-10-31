"المقاطعة تُجني ثمارها".. أرباح أمريكانا تهوي وتراجع بمبيعات ستاربكس

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت سلسلة متاجر القهوة الأميركية ستاربكس عن تراجع مبيعاتها 7% خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، في ظل حملات مقاطعة تستهدف الشركات الدولية الداعمة لـإسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة ولبنان مؤخرا.

وأصدرت ستاربكس الأربعاء بياناتها المالية للربع الأخير من العام الجاري، والذي يبدأ مطلع يوليو/تموز وينتهي في 29 سبتمبر/أيلول، وفقا لتقويمها الخاص.

وتراجعت أرباح شركة المقاهي إلى 909.3 ملايين دولار في ربعها الأخير من 1.21 مليار دولار محققة في الربع المقابل من السنة الماضية.

وانخفضت مبيعات متاجر ستاربكس في أميركا الشمالية والولايات المتحدة 6% بينما تراجعت في الأسواق الدولية بنسبة 9%.

وشهدت مبيعات شركة المقاهي في الصين انخفاضًا بنسبة 14% وفقا لنفس البيانات.

وبلغت إيرادات ستاربكس في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول حوالي 9.1 مليارات دولار، مسجلةً انخفاضًا سنويًا بنسبة 3%.

كما انخفض ربح الشركة لكل سهم بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 80 سنتًا.

وانخفضت إيرادات الشركة وأرباحها إلى ما دون توقعات السوق.

وبلغت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة 36.2 مليار دولار، مسجلةً زيادة بنسبة 1%.

وفي تصريحات حول المعطيات المالية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، براين نيكول إلى ضرورة تغيير إستراتيجياتهم بشكل جذري لاستعادة العملاء.

وقال "لدينا خطة واضحة ونسير بسرعة نحو إعادة ستاربكس إلى مسار النمو".

وتأثرت سلسلة متاجر ستاربكس سلبا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نتيجة الاحتجاجات وحملات المقاطعة التي استهدفت الشركات الدولية الداعمة لإسرائيل بسبب حرب الإبادة على غزة.

وأسفرت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي في غزة عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

أمريكانا

وفي سياق المقاطعة تراجعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 48.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وسط مقاطعة تشهدها أسواق في المنطقة ضد علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل.

وشركة أمريكانا للمطاعم حاصلة على امتياز سلاسل عالمية أبرزها بيتزا هت وكنتاكي وهي مدرجة في البورصة السعودية.

وذكرت الشركة في إفصاح -اليوم الخميس- أنه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، انخفض صافي أرباحها بنسبة 48.2% إلى 440.18 مليون ريال (117.4 مليون دولار).

وكان صافي أرباح أمريكانا للمطاعم في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغ 850.11 مليون ريال (226.7 مليون دولار).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية إن انخفاض صافي الأرباح جاء نتيجة لتراجع المبيعات بسبب الوضع الجيوسياسي، وارتفاع رسوم الإهلاك، وتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وتدير أمريكانا للمطاعم علامات تجارية عالمية مثل دجاج كنتاكي أو ما تعرف بـ "KFC"، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم وتي جي آي فرايدايز، وهي علامات تشهد معظمها مقاطعة في الشرق الأوسط بسبب اتهامات بدعم إسرائيل، أو مملوكة جزئيا لشركات متهمة بدعم إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

وفي الربع الثالث المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي تراجعت أرباح الشركة 54.32% إلى 140.3 مليون ريال (37.3 مليون دولار) من 307.2 ملايين ريال (81.8 مليون دولار).

ويعود التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات خلال هذا الربع، نتيجة للوضع الجيوسياسي المستمر في المنطقة وقد تفاقم هذا الوضع بسبب تباطؤ طلب المستهلك في بعض الأسواق.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

المصدر / وكالات