المُقاومة العراقيّة تقصفُ 4 أهداف "عسكريّة وحيويّة" للاحتلال شمال وجنوب فلسطين المحتلّة

أعلنتْ المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، عن مهاجمتها 4 أهداف عسكرية و"حيوية" تابعة لقوات الاحتلال " الإسرائيلي" في شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة الإسلامية، إنّ مجاهديها هاجموا هدفين حيويين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وهدفٌ عسكري في جنوب الأراضي المحتلة وآخر في الجولان المحتل.

وأشارت إلى أن عملياتها تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء، بوتيرة متصاعدة.



وفجر أمس الأربعاء، أعلنتْ المقاومة الإسلامية في العراق، قصفها هدفًا حيويًا في شمال فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيَّر.

المصدر / فلسطين أون لاين