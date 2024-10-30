الذهب عند ذروة جديدة على وقع ترقب نتائج انتخابات أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على وقع ترقب نتائج الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، في حين استقر الدولار قريبا من مستويات مسجلة قبل 3 أشهر، إلا أن النفط ارتفع مدفوعا بأنباء عن تراجع مخزونات الوقود الأميركية.

الذهب

بلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا قبل نحو أسبوع على انتخابات الرئاسة الأميركية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت أوقية (أونصة) الذهب في المعاملات الفورية إلى 2789.89 دولارا خلال تعاملات اليوم قبل أن تتراجع إلى 2783.81 دولارا في وقت كتابة هذا التقرير، وهو بذلك يبقى مرتفعا 0.33%.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2801.70 خلال تعاملات اليوم قبل أن تتراجع إلى 2794.40 دولارا.

مرتبط بالانتخابات الأمريكية

ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، كلفن وونغ، قوله إن "الذهب مرتبط بشكل كبير بنتيجة الانتخابات الأميركية. وفي الأمد القريب، سيواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند مستوى 2800 دولار، وبعد ذلك عند مستوى 2826 دولارا".

ودخلت حملة الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مرحلتها النهائية، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الذهب بشكل قياسي توقعات لمزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة الأميركية، والفائدة المنخفضة في تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويُنتظر خفض بمقدار ربع نقطة في تكاليف الاقتراض القصيرة الأجل الأسبوع المقبل، إذ أظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن فرص العمل انخفضت في سبتمبر/أيلول إلى أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2021.

أرقام تضخم

وقال وونغ: "إذا رأينا أرقام تضخم ساخنة أو تقريرا قويا عن الوظائف، فقد يكون ثمة انحراف في أسعار الذهب".

وعلاوة على ذلك، خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب من 3080 دولارا إلى 3 آلاف دولار بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، لكنه حافظ على موقفه الصعودي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.72% إلى 34.21 دولارا للأوقية.

نزل البلاديوم أكثر من 2% إلى 1183.10 دولارا للأوقية.

تراجعت العقود الفورية للبلاتين 1.26% إلى 1037.74 دولارا.

المصدر / رويترز