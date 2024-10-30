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راصد جوي يحذر من موجة برد مفاجئة وأمطار رعدية قادمة

30 أكتوبر 2024 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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تحذير من موجة برد وأمطار رعدية

يشهد طقس فلسطين تحولاً جذرياً مع انخفاض حاد في درجات الحرارة وظهور أجواء غير مستقرة بدءاً من يوم الأربعاء.

ويتوقع الراصد الجوي قصي الحلايقة سقوط أمطاراً متفرقة مصحوبة بالرعد في العديد من المناطق.

ويوضح لكم موقع فلسطين أون لاين تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين:

 * انخفاض الحرارة: من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون العشرين درجة مئوية في بعض المناطق، خاصة في المناطق الجبلية من فلسطين.

 * الأمطار: تشهد المناطق الشمالية والشرقية من البلاد أعلى نسبة هطول للأمطار، وقد تترافق مع حدوث البرق والرعد.

 * الرياح: تنشط الرياح الشمالية الغربية بسرعة تصل إلى 40 كم/ساعة، مما يزيد من الشعور بالبرودة.

وأخيراً، يرجى من المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم وخاصة المواطنين النازحين في الخيام من آثار هذه الأجواء المتقلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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