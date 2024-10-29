فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ما حقيقةُ فيديو "لحظة الاشتباك مع السّنوار" الذي نشره جيش الاحتلال حديثًا؟

الخبير أبو زيد: القتل والتَّدمير أيديولوجيا صهيونيَّة والمقاومة تحولت للاستنزاف الطويل

"مجهول" عبر تطبيق "سترافا" يخترق معلومات قواعد عسكريَّة وجنود إسرائيليِّين... ما القصَّة؟

لعنة أكتوبر.. "وحدة الأشباح" في جيش الاحتلال تواجه خسائر فادحةً في غزَّة

اللَّاجئون يخشون تداعيات تراجع خدمات (الأونروا) بعد قرار "الكنسيت"

الدحدوح... رحلة نزوح قسري انتهت باعتقالها

"إعادة التأهيل" في جيش الاحتلال يكشف أرقام "صادمة" حول الجرحى و"المعاقين"

حقوقي: استهداف (إسرائيل) لمراكز الإيواء يعكس نهجًا لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين

اليونيسيف: حظر الأونروا طريقة جديدة لقتل الأطفال في غزة

الأورومتوسطي يكشف حقائق جديدة "مروّعة" حول مجزرة "بيت لاهيا"

ما حقيقةُ فيديو "لحظة الاشتباك مع السّنوار" الذي نشره جيش الاحتلال حديثًا؟

29 أكتوبر 2024 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
...
ما حقيقةُ فيديو "لحظة الاشتباك مع السّنوار" الذي نشره حديثًا هاغاري؟
وكالات/ فلسطين أون لاين

نشر الناطق باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، فيديو زعم فيه أنه للحظة الاشتباك مع قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد يحيى السنوار، قبل أن يرتقي شهيدًا في حي السلطان برفح.

وبعد لحظات من نشر المقطع، قالت هيئة البث العبرية،  إن الفيديو الذي عممه الجيش تبين بعد الفحص أنه لعملية حصلت في صباح ذاك اليوم باستهداف أشخاص أخرين.

وأضافت الهيئة، أن الفيديو ليست لعملية استهداف السنوار خصوصًا وأنه استشهد بقصف مدفعي وليس بإطلاق رصاص.

ويشار إلى، أن الحادثة لم تكن الأولى التي يظهر فيها كذب الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري.

ومؤخراً، نشرت صحيفة "معاريف" العبرية مقالا للجنرال البارز إسحاق بريك، قال فيه "الفرق بين تقارير الجيش والواقع على الأرض يثير القلق"

ووهاجم بريك الذي يعد من أبرز ضباط سلاح المدرعات سابقا، بشكل خاص المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري

وقال "أكاذيب هاغاري مبنية على توجيهات، وشرعية يتلقاها من قادة كبار في الجيش، مما يحول الإخفاقات الكبرى إلى نجاحات".

#جيش الاحتلال #غزة #رفح #السنوار #القائد المشتبك #حي السلطان #دانيال هاغاري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة