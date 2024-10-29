"لا يزال عددٌ كبير تحت الأنقاض".. عشرات الشّهداء والإصابات بمجزرة دامية في بيت لاهيا

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، مجزرةً دامية في قصفه أحد المباني السكنية التي تؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 55 شهيدًا في مجزرة "إسرائيلية" جديدة بقصف مبنى سكني من 5 طوابق لعائلة أبو نصر في مشروع بيت لاهيا.

وأشارت المصادر إلى أنه لايزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض، عقب قصف الاحتلال عمارة تعود لعائلة "أبو نصر"، وتؤوي قرابة 150 نازحًا، في بيت لاهيا.

وتتواصل مناشدات أهالي الحي؛ للمساعدة بالبحث عن ناجين أو جثامين الشهداء من تحت الركام، في ظل عدم تمكن وصول الدفاع المدني والإسعاف إليهم.

ودعا مدير المستشفيات الميدانية بغزة، كل الجراحين للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين.

وقال، " لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات.".

وأكد أن جيش الاحتلال يقصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا.

وأوضح الدفاع المدني في بيان مقتضب، أنّ أكثر من 55 شهيدًا وعشرات الجرحى تحت ركام مبنى سكني لعائلة "أبو نصر" مكون من 5 طوابق قصفه الاحتلال "الإسرائيلي" على ساكنيه النازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن مناشدات ونداءات استغاثة تصل للدفاع المدني لإنقاذ حياة الجرحى.

وأكد أن منظومة عمل الدفاع المدني معطلة كليًا قسرًا بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر في شمال قطاع غزة واعتقال عدد من كوادره وتشريد الآخرين.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين