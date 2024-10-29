الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربيّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخلّلها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جعفر فضل من منزله بعد محاصرته داخل مخيم العين بمدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وأطلقت النّار تجاه منازل المواطنين، فيما داهمت شوارع وأحياء بلدتي بيتا وجماعين.

في بيت لحم، أصيب مواطنون بالاختناق، مساء الإثنين، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال اقتحامها بلدة الخضر جنوب المدينة، ما أدّى لإصابة مواطنين بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان، عُرف منهم كُلّا من، إبراهيم صومان، محمد فؤاد عبيدالله من مخيم الدهيشة، وحمزة قاسم غريب.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا في منطقة "التل" في البلدة القديمة ببلدة الخضر، وأوقفت مركبات المواطنين وأخضعتها لتفتيش دقيق.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، وهم، أنس ممدوح مسكاوي، عمر خدرج، وعدي حوراني.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية بدرس غرب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وعاثت فيها خرابًا.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وحطمت "ميدان الشهيد" قرب مدرسة الذكور، ثم قامت بالانسحاب.

واقتحم الاحتلال قرى أبو قش وأبو شخيدم وكوبر وبرهام، شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات