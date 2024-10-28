فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نتنياهو يرفض مقترح مصري يتضمن هدنة قصيرة ليومين في غزة

"اخْجل من نفسك".. عائلات أسرى الاحتلال تُقاطع خطاب نتنياهو خلال مراسم تأبين قتلى "7 أكتوبر" (شاهد)

نقلت اجتماعها لمكان سري تحت الأرض.. الرعب يدق في أركان حكومة نتنياهو

"تفخيخ المنازل" و"العبوات المُتفجّرة" .. تكتيكاتُ المقاومة أمام "خطّة الجنرالات"

الأسير القيادي مروان البرغوثي يتعرض لاعتداء وحشي داخل زنزانته

"غالانت" يبعثُ رسالةً سريّة إلى "نتنياهو" وقناةٌ عبرية تكشف أبرز ما جاء فيها!

خبير عسكري: القتال في الجبهة اللبنانية وصل للمستوى الخامس

مليوني شيكل تكلفة إصلاح غرفة نوم نتنياهو

الشَّهيدة الصَّحفية بارود.. حين اشْتعَل قلبُها شوقًا لأشقائها فرحلتْ وراءهم

قائد الحرس الثوري يتوعد (إسرائيل)

مقابل تحرير 4 إسرائيليين وأسرى فلسطينيين

نتنياهو يرفض مقترح مصري يتضمن هدنة قصيرة ليومين في غزة

28 أكتوبر 2024 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
...
نتنياهو وفي الخلف غالانت (أرشيف)

رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المبادرة المصرية لهدنة قصيرة الأمد، في قطاع غزة، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق أمس الأحد، وفق إعلام عبري.

وأعلن السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام، يتخللها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة (12) وهيئة البث الرسمية، أنّ المبادرة المصرية تتضمن الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين أحياء.

فل

ورغم دعم غالبية الوزراء الإسرائيليين للمقترح المصري، قررت (تل أبيب) رفض مقترح "الصفقة الصغيرة"، بسبب معارضة نتنياهو، الذي شدد على أن "المفاوضات تتم فقط تحت النار"، وفق ما ذكرت القناة “12” العبرية عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت القناة أن "المؤسسة الأمنية في (إسرائيل) أيدت المقترح أيضًا".

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#أسرى #نتنياهو #هدنة #صفقة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة