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مليوني شيكل تكلفة إصلاح غرفة نوم نتنياهو

28 أكتوبر 2024 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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مليوني شيكل تكلفة إصلاح غرفة نوم نتنياهو

قدمت إدارة الأمن في مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبا عاجلا للحصول على ميزانية إضافية بقيمة 2 مليون شيكل (نحو 528 ألف دولار) لتعزيز التدابير الأمنية في منزله بمدينة قيساريا، وفق القناة 12 العبرية.

يأتي هذا الطلب بعد أسبوع على هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان، وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنها أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو.

وأفادت القناة 12 بأن طلب الميزانية الإضافية يأتي ضمن سلسلة تدابير اتخذها مكتب نتنياهو لتعزيز الدفاعات الأمنية حول منزله، في ظل مخاوف متزايدة من تهديدات قد تمس سلامة وأمن عائلته.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال مكتب نتنياهو، إن طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا، ولم يكن متواجدا وعائلته فيه.

ولم تنطلق صفارات الإنذار في المنطقة تزامنا مع الهجوم، حسب إعلام عبري آنذاك.

وتبنى حزب الله، الثلاثاء الماضي، عملية استهداف منزل نتنياهو.

وتواجه (إسرائيل) صعوبات كبيرة في التصدي لطائرات حزب الله المسيرة، التي قتلت وجرحت عسكريين داخل الدولة العبرية.

المصدر / وكالات
#مليوني شيكل #غرفة نتنياهو #قيساريا

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