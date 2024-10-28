حماس: حكومة نتنياهو جعلت من الصحافي الفلسطيني هدفا للقتل والانتقام

أدانت حركة “حماس”، الجرائم الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على جعلها من الصحافي الفلسطيني “هدفا للقتل والانتقام”.

جاء ذلك عقب استشهاد 5 صحافيين فلسطينيين في يوم واحد بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، ما يرفع عدد “عدد الشهداء من الصحافيين لـ182” منذ حرب الإبادة في أكتوبر 2023، بحسب الإعلام الحكومي في القطاع.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إنها إذ تدين “بشدة جرائم الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين”، تؤكد أنها “لن تُرهبهم ولن تمنعهم من مواصلة دورهم في فضح هذا الكيان الفاشي”.

وأضافت: “هذه الجرائم غير المسبوقة بحق الصحافيين، والتي تُرتَكب بشكل ممنهج ومتعمّد على أيدي جيش الاحتلال الفاشي في قطاع غزة، بهدف إرهابهم وردعهم عن نقل حقيقة ما يجري من إبادة وحشية؛ تتطلّب من المجتمع الدولي ومؤسساته خطوات جادة لوقفها، ومحاسبة هذه الحكومة الفاشية التي جعلت من الصحافي الفلسطيني هدفاً للقتل والانتقام”.

كما دعت المؤسسات والمنظمات الصحافية والإعلامية الدولية “لاتخاذ مواقف واضحة تُدين هذه الجرائم الوحشية بحقّ الصحافيين الفلسطينيين، وتُعلِن التضامن معهم، وللعمل على فضح جرائم الاحتلال”.

المصدر / فلسطين أون لاين