فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزبُ الله يوجّه إنذارًا لمستوطني "كريات شمونة" والاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في لبنان

الشَّهيدة الصَّحفية بارود.. حين اشْتعَل قلبُها شوقًا لأشقائها فرحلتْ وراءهم

"ارْتقى في مجزرة بيت لاهيا".. شباب جباليا ينْعَى لاعبه مصطفى شاهين

المُقاومة العراقيّة تقصف أهدافًا للاحتلال شمال الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة

اشْتباكات مُسلّحة في جنين وحملةُ اعتقالات واسعة في سلفيت

الإبادة في يومها الـ 388.. حصارٌ مُطبق في شمال غزّة وقصف متواصل على محافظات القطاع

ما السّر في نجاعة خطّة حزب الله الدّفاعية بمعارك لبنان؟ خبير عسكري يُجيب

أكبرُ عملية دهس تهزُّ "تل أبيب" وتُزلزل عمق "الموساد".. ماذا قال المغرّدون؟

باحث بشؤون القدس: 3 دوائر تهويد تستهدف الأقصى وهذا المطلوب لإنقاذه

تشويه العُظماء من جيفارا الى السّنوار

اشْتباكات مُسلّحة في جنين وحملةُ اعتقالات واسعة في سلفيت

28 أكتوبر 2024 . الساعة 07:42 بتوقيت القدس
...

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضّفة الغربيّة، تخلّلها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين بعدد من الآليات العسكرية مصحوبة بجرافة انطلاقا من حاجز الدلمة العسكري شمالي المدينة، وداهمت عددًا من المحال التجارية، وصادرت أسمدة زراعية ومواد كيميائية من أحد المحال التجارية.

وأفادت مصادر محلية بأن العملية العسكرية في المدينة استغرقت أكثر من ساعة، وتخلّلها اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال تصدّى خلالها المقاومون للقوات المقتحمة بالرصاص وتفجير العبوات الناسفة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق المدينة، واعتقلت الشابين محمد زكريا الأصفر وأحمد الخطيب، بعد مداهمة منزليهما.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب يبلغ من العمر (23 عامًا) صباح اليوم، جراء سقوط عن مكان مرتفع خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر القديم.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنًا عقب مداهمة منازل المواطنين وتخريب محتوياتها، وعُرف من بين المعتقلين: سمير دواهقة، أسامة دواهقة، مصطفى زهد، ضياء زهد، نضال فتاش، معزوز ابو العبد، الشيخ يسار اشتية، رامز، رياض مرايطة، راسم فاتوني، عبد الرحمن شاهين،عبد الرحيم شاهين، عبد الرحيم شتيه ، موسى الدمس، محمد راسم فاتوني، محمد عزيز فتاش، بلال رجب التري.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علي إخليل بعد مداهمة منزله في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، فجر اليوم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #اقتحام الضفة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة