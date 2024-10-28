اشْتباكات مُسلّحة في جنين وحملةُ اعتقالات واسعة في سلفيت

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضّفة الغربيّة، تخلّلها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين بعدد من الآليات العسكرية مصحوبة بجرافة انطلاقا من حاجز الدلمة العسكري شمالي المدينة، وداهمت عددًا من المحال التجارية، وصادرت أسمدة زراعية ومواد كيميائية من أحد المحال التجارية.

وأفادت مصادر محلية بأن العملية العسكرية في المدينة استغرقت أكثر من ساعة، وتخلّلها اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال تصدّى خلالها المقاومون للقوات المقتحمة بالرصاص وتفجير العبوات الناسفة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق المدينة، واعتقلت الشابين محمد زكريا الأصفر وأحمد الخطيب، بعد مداهمة منزليهما.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب يبلغ من العمر (23 عامًا) صباح اليوم، جراء سقوط عن مكان مرتفع خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر القديم.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنًا عقب مداهمة منازل المواطنين وتخريب محتوياتها، وعُرف من بين المعتقلين: سمير دواهقة، أسامة دواهقة، مصطفى زهد، ضياء زهد، نضال فتاش، معزوز ابو العبد، الشيخ يسار اشتية، رامز، رياض مرايطة، راسم فاتوني، عبد الرحمن شاهين،عبد الرحيم شاهين، عبد الرحيم شتيه ، موسى الدمس، محمد راسم فاتوني، محمد عزيز فتاش، بلال رجب التري.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علي إخليل بعد مداهمة منزله في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات