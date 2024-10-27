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بالفيديو إصابات في انفجار"مسيَّرة لـ "حزب الله" داخل مصنع في الجليل الغربي

27 أكتوبر 2024 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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إصابات في انفجار"مسيَّرة لـ "حزب الله" داخل مصنع لجيش الاحتلال في الجليل الغربي
غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد الإعلام العبري بوقوع إصابتين، صباح اليوم، جراء انفجار مسيرة داخل مبنى في المنطقة الصناعية "بارليف" بين عكا و"الكرمئيل".

وأوضحت المصادر، أن المسيرة التي أطلقت من لبنان أصابت بشكل مباشر مصنعًا لقطع غيارات طائرات جيش الاحتلال في عكا. 

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، أن صافرات الانذار لم تدوي في مكان سقوط الطائرة المسيرة في الجليل الغربي المحتل.

كما وذكر الإعلام العبري، تصاعد أعمدة الدخان بعد إصابة مباشرة لموقع عبر طائرة مسيرة من حزب الله قرب "نهاريا" وسقوط إصابات في صفوف المستوطنين.

 

#حزب الله #مسيرة #عكا #كرمئيل

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