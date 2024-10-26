كشفت تصريحات شقيق جندي قتل في لبنان على يد حزب الله، عن مشاركة شقيقه في القتال بغزة مع اندلاع الحرب وبدء العدوان، والهدف الذي ذهب إليه لغزة.

جاءت تصريحات شقيق الجندي أوريا بن نتان خلال الجنازة الرسمية وكلمة العائلة لوداع ابنهم ليبدأ الحديث فيها عبر الميكروفون (كلم يتم العمل بها خلال الجنائز) "يا الله نريد الانتقام"، مع ترديد المشاركين المستوطنين في الكلمة.

وكشف بن نتان عن الهدف الذي شارك فيه شقيقه في القتال بغزة قائلا: "دخلت غزة لتنتقم بأكبر عدد ممكن من النساء والأطفال وكل ما رأيته، هذا ما أردته، وفي هذا اليوم بعد عام واحد من سيمشات تورا (عيد يهودي) عندما ظننا أننا سنذبح العدو وسوف نذبح الجميع، أننا سنطردهم جميعا من هذه الأرض نحن هنا في جنازتك".

ونقلت دولة الاحتلال ألوية وكتائب ووحدات قتالية من قطاع غزة باتجاه شمال فلسطين المحتلة للمشاركة في العدوان على لبنان.

وسجل حزب الله خسائر فادحة في جنود وضباط وآليات الاحتلال المتوغلة، وقد أعلنت مصادر عبرية عن مقتل 10 جنود وضباط خلال 24 الساعة الماضية فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين