"الزارعة": (إسرائيل) دمرت قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد البحري بغزة

خاص/ فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الزراعة "انفرجرافيك" أظهرت فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد البحري خلال حرب الإبادة على غزة.

وأوضحت الزراعة في تصميمها الذي تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة منه، أن القطاع الزراعي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لكنه يواجه تحديات كبيرة جراء الحرب.

وبحسب الوزارة، فإن هذه التحديات تتمحور حول تدمير الأراضي الزراعية والبنى التحتية للزراعة، وتقييد الوصول إلى الموارد الأساسية للزراعة وتتمثل بالمياه والأراضي، وفرض قيود صارمة على استيراد المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات.





كما أدت الحرب إلى تدمير مزارع الإنتاج الحيواني بقطاعاته المختلفة من دواجن، ولحوم حمراء، وبيض، وألبان.

وكذلك تعمد جيش الاحتلال استهداف قطاع الصيد البحري، وتدمير قوارب وشباك الصيادين وتدمير مزارع الاستزراع السمكي، وفق وزارة الزراعة.

وأشارت الوزارة إلى أن من نتائج الحرب الممتدة للعام الثاني على التوالي؛ انعدام الأمن الغذائي، وفقدان السيادة على الغذاء، والحرمان من الحق في الغذاء، وتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي.