تجمُّع العشائر والعائلات بغزَّة يعلن مساندته للأمم المتَّحدة في إيصال المساعدات

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، اليوم الجمعة، مساندته للأمم المتحدة في إيصال المساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال التجمع، في بيان صحافي، "يقدر تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية المهام الملقاه على عاتق الأمم المتحدة في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، كما تقدر المعيقات التي تعيق عملها في إيصال المساعدات"؟

وأضاف البيان، "فقد اجتمع وفد من تجمع القبائل والعشائر والعائلات مع مسؤول الأمم المتحدة لشؤون المساعدات في الأراضي الفلسطينية بدعوة كريمة منه للتشاور في حل هذه المعضلة، وقد أجمع الحضور على أن المسؤوليات مشتركة، فالإحتلال يتحمل المسؤولية في إعاقة توصيل المساعدات من خلال الإعتداء على جهاز الشرطة الفلسطينية المدنية التي تؤمن المساعدات والأمم المتحدة يتوجب عليها فضح الانتهاكات التي يقوم بها الإحتلال من خلال إعاقته وإعتداءه على أفراد الشرطة ، كما وتتحمل العشائر مسؤولية لجم بعض أبناءها الخارجين عن الصف الوطني.

أكد التجمع على ما يلي :-

- نقدر عاليا جهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدات لأبناء شعبنا في ظل الحصار والحرب والإحتلال الغاشم وندعوهم للإستمرار في أداء الواجب الإنساني المنوط بهم تجاه شعبنا الأعزل.

- أكد التجمع على ضرورة دور الشرطة في حماية طريق المساعدات وأن تكون محمية بالقانون وعدم تعريض أفرادها من قبل الإحتلال للإستهدافات لأن دور الشرطة هو دور مدني وإنساني بحت وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

- أكد التجمع والعشائر المجتمعة على أنها مستعدة للخروج مع الأمم المتحدة والشرطة الفلسطينية لتأمين المساعدات لأبناء شعبنا حتى لا يموت أبناء شعبنا جوعا.

- يؤكد التجمع أن من يعترض طريق المساعدات هو خائن خارج عن الصف الوطني ومتساوق مع الإحتلال المجرم ومخططاته الفاشية تجاه أبناء شعبنا.