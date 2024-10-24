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بالفيديو شهداء وجرحى في قصْف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بالنّصيرات

24 أكتوبر 2024 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الخميس، مجزرةً جديدة جراء قصف مدرسة شهداء الأقصى للبنين، التي تؤوي مئات النازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء 9 شهداء وإصابة العشرات من النازحين بقصف الاحتلال مدرسة  شهداء الأقصى في النصيرات.

ويُذكر أنّ هذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الاحتلال خلال 24 ساعة، عقب استهدافه ظهر أمس الأربعاء، مدرسة الزهراء شرق مدينة غزة، ما أدّى لارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

ورصد المكتب الإعلامي الحكومي قصف الاحتلال 187 مركزاً للإيواء والنزوح، استشهد بداخلها أكثر من 1060 شهيداً، منذ السّابع من أكتوبر 2023.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 384 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجزرة في مدرسة

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