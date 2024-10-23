المقاومة العراقيّة تقصف أهدافًا للاحتلال شمال ووسط فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، قصف واستهداف 5 أهداف حيوية تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" شمال ووسط فلسطين المحتلة، بالطيران المسير. مؤكدة "إصابة أهدافها".

وأكدت المقاومة العراقة في بلاغ عسكري، أنّ مجاهديها استهدفوا صباح اليوم للمرة الثانية، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

وقالت، إنّ "عملياتها تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب (الاحتلال) بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على أنها ستواصل عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

المصدر / فلسطين أون لاين