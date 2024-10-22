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بريطانيَّةً تجمع التَّبرُّعات لمساعدة الأطفال بغزَّة بعد نجات ابنها من "مرض نادر"

22 أكتوبر 2024 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

تخطط هارييت، أم بريطانبة من مدينة بريستول، لإنهاء رحلة مشي في صحراء السهارى لمدة أربعة أيام، تهدف من خلالها إلى جمع التبرعات لدعم الأطفال والعائلات في غزة. تأتي هذه المبادرة بعد أن نجا ابنها ليون من مرض نادر كاد يودي بحياته، وفقًا لما ذكرته بي بي سي.

في عام 2020، أُخبرت هارييت أثناء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 أن ابنها لم يكن متوقعًا له النجاة بسبب حالة رئوية. ومع ذلك، وُلد ليون خاضعًا لعملية جراحية أنقذت حياته، وهو اليوم طفل "بصحة جيدة".

وأعربت هارييت عن شعورها بالامتنان لوجود ليون، مشيرةً إلى أن التجربة التي مرت بها جعلتها تدرك الصعوبات التي تواجهها العائلات في غزة، حيث تعاني العديد من الأسر من تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة. وقد أطلقت منظمة اليونيسف نداءً لمساعدة الأطفال في غزة، حيث تم الإبلاغ عن استشهاد أكثر من 41,800 فلسطيني منذ بدء الحرب الأخيرة.

تسعى هارييت لجمع 2,100 جنيه إسترليني لصالح اليونيسف، وتخطط أيضًا لتنظيم فعاليات لجمع التبرعات، بما في ذلك سحب وعرض خاص بمناسبة "عيد الهالوين". وقال متحدث باسم اليونيسف إن المنظمة ممتنة لهارييت لتقديمها الدعم والمساعدة الضرورية.

#غزة

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