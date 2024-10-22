مدير المستشفى الأندونيسي: الاحتلال يمنعُ إدخال المستلزمات الطّبية وعشرات المُصابين بين الحياة والموت

قال مدير المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزّة، مروان السلطان، إن الاحتلال يمنع الصليب الأحمر من تزويد الطواقم الطبية والمرضى بالطعام والماء.

وأكد السلطان، أن الاحتلال يواصل حصار المستشفى، وعشرات المصابين والمرضى بين الحياة والموت.

وأوضح أن الاحتلال منع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية للمستشفى وقطع الكهرباء عنها، مشيرا إلى أن عشرات الشهداء والمصابين بالشوارع ولا أحد يستطيع انتشالهم أو إنقاذهم.

وأطلق "السلطان" نداءً عاجلًا لكل المؤسسات الدولية لإنقاذ الوضع المتدهور بالمستشفى و"الكارثي"،مشدّدًا على أنّ الطواقم الطّبية لن تترك المستشفى ولن تترك المصابين.

ومن جهتها، حذرت وزارة الصحة من خروج المستشفيات في شمال قطاع غزة عن الخدمة نتيجة الحصار المستمر الذي دام أكثر من 18 يوما على شمال قطاع غزة مما يشكل خطرًا على المرضى والمصابين في المستشفيات.

وطالبت وزارة الصّحة بحماية الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وحرية الحركة لها والتنقل لنقل المصابين والجرحى.

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثّامن عشر على التوالي حصاره المطبق على مخيم جباليا، وسط ارتكاب مجازر مروعة ضدّ المواطنين، وبالتزامن مع قصف جوي ومدفعي ونسف للمنازل المكتظة بالسّكان.

المصدر / فلسطين أون لاين