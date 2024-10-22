القسّام تنشر تفاصيلَ عمليات "دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم" بمعارك غزّة

تواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياته بمحاور التّوغل في قطاع غزّة.

وقالت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، إن المجاهدين أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال عن تفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" يوم الأحد الساعة 3 مساء في مجموعة قيادة صهيونية راجلة مكونة من 12 ضابطاً وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وأشارت القسّام إلى أنّ العدو اعترف على إثر هذه العملية بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة آخرين بجراح خطيرة منهم قائد كتيبة.

وأعلنت القسّام عن استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

أكدت في بلاغ عسكري منفصل، أن المجاهدين أبلغوا عن استهدافهم جرافة صهيونية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين