بينهم جنديّ هارب.. لوائح اتِّهام ضدَّ 7 مستوطنين في "أخطر عمليَّة تجسُّس" جنَّدتهم إيران لهذه الأهداف

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير عبريَّة، أن النيابة العامة الإسرائيلية، قدمت لوائح اتهام ضد سبعة مستوطنين من سكان حيفا وشمال فلسطين المحتلة بتهم التجسس لصالح إيران، وذلك ضمن أخطر قضايا التجسس التي كشفت خلال الأعوام الماضية.

وفي التفاصيل، أوضحت التقارير، بأن أحد المعتقلين كان جندياً سابقاً في جيش الاحتلال، وقد قام المستوطنون بتنفيذ مهام مختلفة منها جمع معلومات عن مواقع وقواعد عسكرية لجيش الاحتلال منها قاعدة سلاح الجو في "نفاتيم" و"رمات دافيد" وكذلك مقر هيئة الأركان "الكرياه" ومواقع منظومة القبة الحديدية وغيرها.

وأشارت المواقع، أن شبكة التجسس أنجزت 700 مهمة استخباراتية لصالح إيران.

وقد أظهرت تحقيقات شرطة الاحتلال والشاباك أن المعتقلين قاموا بتنفيذ سلسلة من المهام التي أوكلت إليهم على مدار أكثر من عامين، وذلك بتوجيه من العناصر الإيرانية، وقد حصل المستوطنون على أموال مقابل تنفيذ تلك المهام.

وقبل أسبوع، أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، عن اعتقال مستوطن من "رمات غان" وسط فلسطين المحتلة بعد تجنيده من قبل عناصر إيرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف كاتب وصحفي إسرائيلي، عن ظاهرة "خطيرة" تتزايد في صفوف الإسرائيليين مقابل المال.

وقال الصحفي يوسي ميلمان، إن ظاهرة الإسرائيليين المستعدين للتجسس عمداً لصالح إيران وتنفيذ عمليات اغتيال من أجل المال "تتزايد".

وأشار ميلمان إلى أنه تم تقديم لائحة اتهام صباح الأربعاء ضد فلاديمير فاروفسكي البالغ من العمر 35 عامًا من بيتح تكفا، والذي وافق على تلقي 100 ألف شيكل لتصفية عالم إسرائيلي واشترى سلاحا لهذا الغرض.

وزعم الصحفي الإسرائيلي أن حالة فلاديمير فاروفسكي الحالة الخامسة في الأشهر الستة الماضية التي يتم الكشف عنها.