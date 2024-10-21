"بحجة الاحتفال بعيد "العرش" اليهودي".. الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيميّ ويمنعُ رفع الأذان

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، المسجد الإبراهيمي في الخليل؛ بحجة الاحتفال بعيد "العرش" اليهودي.

وأشارت أوقاف الخليل بأن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي، ومنع رفع الأذان؛ بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد "العرش" اليهودي.

وقال مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي، إن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي وأروقته بوجه الفلسطينيين منذ أمس الأحد، في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم.

واستنكر الرجبي عمليات الإغلاق المتواصلة للمسجد، لافتًا إلى أن الاحتلال يسمح للمستوطنين استغلاله بكافة أروقته، وبشكل استفزازي.

وأوضح أن هذه الإغلاقات والاعتداءات تهدف إلى فرض واقع جديد يتيح لليهود التواجد في الحرم بأوقات عديدة، فيما تسلب حقوق المسلمين والفلسطينيين من حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين، وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وفي الوقت نفسه تُسهّل اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة المسجد الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

المصدر / وكالات