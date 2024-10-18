لواء "غولاني الإسرائيلي" دخل "للثّأر" في ملحمة "طوفان الأقصى" فدَفعَ ثمنًا باهظًا.. ماذا نعرف عنه؟

اعترفت وسائل الإعلام العبري أنّ لواء غولاني "الإسرائيلي" دفَعَ ثمنًا باهظًا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السّابع من أكتوبر.

وقال موقع وترنت العبري، إن "لواء جولاني دفع الثمن الباهظ في هذه الحرب، حيث قتل 101 من اللواء، من بينهم 72 في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

يأتي ذلك الاعتراف بعد أسبوع "صعب" قُتل فيه عددٌ من من جنود لواء "غولاني" وأُصيب آخرون بدءًا من هجوم بنيامينا يوم الأحد الماضي، وصولًا إلى الكمائن المُحكمة التي أوقعت الجنود في مقتل خلال المعارك الضّارية في الجنوب اللبناني، خلال اليومين الماضيين.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء أمس الخميس، مقتل خمسة جنود من قوات النخبة في جيش الاحتلال بنيران المقاومة الإسلامية في لبنان، بعد اشتباكات ضارية خاضها مقاومو حزب الله اللبناني.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عناصر النخبة في جولاني دخلوا مبنى يوم أمس بعد أن تم تعريفه على أنه آمن وبدعم ناري من الجو، وعندما أصبحوا بالداخل، فتح عدد من عناصر حزب الله النار تجاههم من مسافة قريبة جداًً.



ويوم الأربعاء الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن توتر بين مقاتلي وحدة "إيغوز" التّابعة للواء جولاني، وقادتهم.

وفي التفاصيل، أجرى قائد وحدة "إيغوز" الجديدة المقدم، وقائد لواء الكوماندوس المقدم عمر كوهين، سلسلة من المحادثات الصعبة مع مقاتلين في الوحدة في الأيام الأخيرة.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن سبب هذه المحادثات الصعبة يعود إلى إطلاق المقاتلين ادعاءات جدية حول طريقة اتخاذ القرارات في الوحدة، على المستويين المهني والشخصي، بما في ذلك شروط الخدمة وطريقة مهاجمة بعض الأهداف في العملية الأخيرة.

وبحسب بعض الشهادات، طالب المقاتلون بتوضيحات وتغيير في الطريقة التي يتخذ بها قادتهم الجدد القرارات قبل أن يُطلب منهم القتال عبر الحدود مرة أخرى.

وانتهت المحادثات في اليوم الأخير بإجراء قتالي شارك فيه مقاتلون من بعض الفرق المعنية، عادوا إلى جنوب لبنان للقتال في معاقل جديدة لـ"حزب الله"، بما في ذلك المواجهة التي شاركت فيها الوحدة مع عناصر "حزب الله"، حسب "يديعوت أحرونوت".

ويوم الأحد الماضي، تعرّض جنو لواء "غولاني" لحدث وُصف بالصعب جدًا، عقب انفجار طائرة مُفخّخة انطلقت من لبنان تجاه مركز تدريب للواء "غولاني" في منطقة "بنيامينا" جنوبي حيفا، وأدت إلى مقتل 4 جنود وإصابة 67 آخرين.

وقالت مصادر عبرية، إن المسيّرة ضربت "مكانا ما" دون نشر تفاصيل عنه، و"هو أمر غير طبيعي خلافًا لما جرت عليه العادة في تغطياتها الإخبارية".

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنّ المسيرة تم إطلاقها نحو حيفا تحت غطاء وابل من الصواريخ باتجاه الجليل، مؤكدةً أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة.

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة".

ولفت موقع "كيكار هشبات"، إلى أنّ المسيّرة من النوع المتطور جدا، وكانت تحلق على مستوى منخفض، ثم أطلقت صاروخا باتجاه الهدف ثم انفجرت فيه. ووفق أوساط "إسرائيلية"، بدأت مسيّرات حزب الله تسير بمسارات معينة ومعروفة مسبقا بناء على دراسة الحزب لمنظومات الدفاع الجوي "الإسرائيلية "وبالتالي تستطيع اختراق أجهزة الرصد.

من هو لواء "جولاني"؟

لواء مشاة "إسرائيلي"، تأسس عام 1948، يتبع للفرقة 36، ويرتبط بالقيادة الشمالية، وهو اللواء الأول والوحيد الذي بقي مستمرا في عمله منذ تأسيس الجيش "الإسرائيلي"، شارك في نكبة 1948 وارتكب مجازر فيها كما شارك في جميع الحروب العسكرية التي شنتها "إسرائيل" على الدول العربية وعلى الفلسطينيين.

ينسب اللواء إلى هضبة الجولان السورية، ومنها اكتسب اسمه "غولاني"، لأن مهمته الرئيسية كانت التمركز على الحدود السورية مع فلسطين المحتلة.

ينقسم اللواء إلى 4 كتائب، وهي:

كتيبة "هبوكيم هراشون"

تأسست عام 1947 وكانت تعمل تحت قيادة اللواء الخامس، الاسم السابق للواء غفعاتي، وبعد حل لواء غفعاتي عام 1957 انضمت الكتيبة إلى لواء غولاني وأصبح رقمها 51.

وقد أرسل الجيش "الإسرائيلي" كتيبة "هبوكيم هراشون" -وهو اسم يعني "الفوج الأول لسلاح البندقية"، لصد تقدم الجيش المصري في النقب عام 1948.

شعار الكتيبة شجرة لواء غولاني وفي منتصفها سيف ذو حدين في إشارة إلى "الروح القتالية" للكتيبة.

كتيبة "باراك"

وهي كتيبة رقم 12 تأسست يوم 22 فبراير/شباط 1984، وتحمل اسم باراك، وهو اسم عبري يعني "برق"، وسميت الكتيبة على اسم باراك بن أبينوعم، وهو قائد ورد اسمه في الكتاب المقدس في سفر القضاة، ينسب إليه تخليص "بني إسرائيل" من حكم ملك الكنعانين، وذلك بانتصاره على سيسرا قائد الجيش في إحدى مناطق فلسطين، وقد شاركت الكتيبة في جميع معارك اللواء منذ عام 1948.

كتيبة الاستطلاع

وهي كتيبة رقم 631، ولم تحظ في لواء غولاني باسم خاص بها، وقد تأسست عام 2001 وشاركت منذ ذلك الحين في جميع معارك اللواء. ويشترط في من يريد الالتحاق بها الخضوع لمجموعة اختبارات وتقييمات جسدية وعقلية عالية وصعبة، بهدف اختيار الجنود الأكثر لياقة وذكاء، أما مهام هذه الكتيبة فهي طي الكتمان والسرية.

ملابس اللواء

ارتدى جنود اللواء أول قبعة كبقية أفراد الجيش عام 1948، كان تصميمها مثل قبعة الجبهة، وهي مستوحاة من قبعة الفيلق الفرنسي، وكانت هذه القبعات هدية من صانع قبعات يهودي أميركي، كُتب عليها من الداخل "هدية من صانعي القبعات اليهود في أميركا". وقد استُخدمت هذه القبعات نحو عامين قبل أن تتغير جميع قبعات الجيش إلى اللون الزيتوني أو الزيتي.

بعد نكسة حزيران 1967 زادت رغبة قيادة اللواء وجنوده بتخصيص قبعة أو علامة تميزه عن غيره، فتغير زيه الرسمي من الزيتي إلى الزي المرقط، وبقي جنود لواء غولاني يطالبون بقبعة مميزة عن بقية ألوية الجيش إلى أن تمت الموافقة على طلبهم في مارس/آذار 1976، واختير اللون البني لقبعة اللواء، وارتداها جنوده في حفل خاص لتوزيعها في مطلع أبريل/نيسان 1976.

كما يرتدي جنود اللواء أحذية سوداء، ويحملون شارة مربعة بها شعار الوحدة، وهو شجرة زيتون خضراء بخلفية صفراء.

"غولاني" وملحمة "طوفان الأقصى"

شارك لواء غولاني في الحرب التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في اليوم نفسه على مستوطنات غلاف غزة.

وجاءت مشاركة اللواء بعد بدء الحرب بـ15 يومًا، بهدف مساندة ألوية الجيش المشاركة في الاقتحام البري.

وقد جاء في تصريحات قادة اللواء أن مشاركتهم في الحرب على غزة، لأن لهم ثأرا مع حي الشجاعية وأن عودتهم كانت بهدف القضاء على هذا الحي، في إشارة إلى الخسارات الكبيرة التي لحقتهم في حرب 2014.

غير أن اللواء طوال فترة المعركة كان يعلن عن خسارة ضباط وجنود من جيوشه، من أهمها إعلان قائده أن لواءه تلقى "ضربة مؤلمة" في حي الشجاعية، وذلك حين استطاعت كتائب عز الدين القسام قتل 10 من جنوده معظمهم من الضباط في كمين.

وصرح جنرال الاحتياط يوسي فار من فيلق 51 غولاني تعقيبًا على ما يحدث مع اللواء على أرض غزة بقوله "من العار أن تكون أيدي مقاتلينا مكبلة.. إنهم في الحقيقة لا يحاربون".

وأدت الخسارات المتلاحقة التي مني بها اللواء في قطاع غزة خلال الأيام الـ60 التي شارك فيها بالحرب إلى إعلان انسحابه يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات