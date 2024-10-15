رابط تحميل الكتب و الرزم التعليمية لطلاب المدارس الافتراضية بقطاع غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن إطلاق رزم وكتب تعليمية مجانية لجميع طلاب قطاع غزة المسجلين في المدارس الإفتراضية (التعليم عن بعد).

تم تصميم هذه الرزم لتلبية احتياجات الطلاب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، وتوفير بيئة تعليمية مستمرة لهم.

اقرأ المزيد: رابط تسجيل الطلاب بالمدارس الإفتراضية (التعليم عن بعد)



ما هي الرزم التعليمية؟

الرزم التعليمية هي مجموعة من الدروس والمهام التعليمية الشاملة والمبسطة التي تغطي جميع المواد الدراسية الأساسية. تم إعدادها خصيصًا لتمكين الطلاب من التعلم الذاتي بسهولة وفعالية، حتى في حالة عدم توفر إمكانية الدراسة الحضورية.

لماذا تحتاج إلى هذه الرزم؟

* تعليم مستمر: توفر الرزم بيئة تعليمية مستمرة للطلاب، حتى في ظل الظروف الصعبة.

* محتوى شامل: تغطي الرزم جميع المواد الدراسية الأساسية، بما في ذلك اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، والتربية الإسلامية.

* سهلة الاستخدام: تم تصميم الرزم بشكل مبسط وواضح، مما يسهل على الطلاب فهمها وتطبيقها.

* مجانية: الرزم متاحة للتحميل مجانًا، مما يجعلها في متناول جميع الطلاب.

كيف تحصل على الرزم التعليمية؟

يمكنك تحميل الرزم التعليمية بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: [الرابط هنا].



خطوات التحميل كتب طلاب المدارس التعليم عن بعد:

* زيارة الموقع: قم بزيارة الرابط المذكور أعلاه.

* اختيار الصف: اختر الصف الدراسي الذي يناسب طفلك.

* تحميل الملفات: قم بتحميل الملفات التي تريدها بصيغة PDF.

فوائد الرزم التعليمية:

* تحسين المستوى التعليمي: تساعد الرزم الطلاب على تحسين مستواهم التعليمي بشكل مستقل.

* تطوير المهارات: تساعد الرزم على تطوير مهارات القراءة، الكتابة، والحساب.

* توفير الوقت والجهد: تساعد الرزم المعلمين والآباء على توفير الوقت والجهد المبذول في البحث عن المواد التعليمية.