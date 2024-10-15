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"وسط اشتباكات مسلَّحة".. قوَّات الاحتلال تقتحم مخيَّم جنين وتحاصر منزلاً

15 أكتوبر 2024 . الساعة 20:38 بتوقيت القدس
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"وسط اشتباكات مسلَّحة".. قوَّات الاحتلال تقتحم مخيَّم جنين وتحاصر منزلاً
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامه مدينة ومخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل.

وفي التفاصيل، فإن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت جنين قادمة من حاجز الجلمة العسكري، وذلك بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين ومحاصرة أحد المنازل فيه.

واندلعت اشتباكات مسلحة في عدة محاور، وجرى استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة في مخيم جنين.

وأعلنت فصائل المقاومة في مخيم جنين من خلال بيانات منفصلة، خوض مقاتليها معارك ضارية مع قوات الاحتلال بعد كشف تسلل قوة خاصة، وتفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

#جنين #الضفة الغربية

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