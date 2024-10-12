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حماس تشيد بإعلان نيكاراغوا قطع علاقاتها بـ(إسرائيل)

12 أكتوبر 2024 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
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أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان حكومة جمهورية نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، رداً على استمرار حملة الإبادة الوحشية في قطاع غزة، وتوسيع حكومته الإرهابية حربها في لبنان.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذا الإعلان خطوة شجاعة على طريق عزل هذا الكيان الفاشي وتجريم سلوكه، وفضح انتهاكاته الواسعة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، والتي تتم بغطاء سياسي وعسكري من واشنطن وبعض القوى الغربية.

وثمنت الحركة وفاء جمهورية نيكاراغوا بالتزاماتها الأخلاقية والسياسية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، داعيةً دول العالم كافة إلى إعلان موقف واضح من هذه العربدة الصهيونية تجاه شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة، والعمل لمحاصرة الاحتلال، ومحاسبة قادته مجرمي الحرب، والوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وسعيه لإنهاء الاحتلال وتقرير ومصيره وإقامة دولته المستقلة.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الاعتراف بفلسطين #نيكاراغوا #طوفان الأقصى

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