حماس: مجزرة الاحتلال في جباليا البلد انتقام من المدنيين الصّامدين في الشّمال

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازية والتي استهدفت مربعاً سكنياً بمحيط مسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة مساء الجمعة والتي أوقعت العشرات من الشهداء والمصابين بحق العديد من العائلات الآمنة في بيوتهم من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ؛ هي استمرار لحرب الإبادة الصهيونية الإجرامية المستمرة بغطاء أمريكي بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن مجازر الاحتلال الصهيوني التي تشتد هذه الأيام ضد أهلنا في جباليا شمال غزة تهدف لمعاقبتهم على صمودهم على أرضهم ورفضهم كل محاولات التهجير عن أرضهم .

وأشارت إلى أنّ هذه الجرائم الإرهابية النازية التي تتواصل للعام الثاني تؤكد للعالم أن هذا الكيان المارق الفاشي متعطش للدماء والانتقام ولمزيد من الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة والشعب اللبناني الشقيق.

وعبّرت حماس عن عميق تقديرها وافتخارها بشعبنا العظيم في قطاع غزة الصامد الأشم الذي يرفض التخلي عن أرضه ووطنه رغم ما يتعرض له من عدوان همجي.

وارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم، مجزرةً مروعة عقب استهدافه مربعًا سكنيًا في منطقة جباليا البلد يحتوي على 4 منازل وجميعها مأهول بالسكان، وتم انتشال 22 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 90 مصابًا.



ويواصل جيش الاحتلال فرض حصار مشدد على مخيم جباليا والطرق المؤدية إليه منذ 7 أيام، مترافقًا مع قصف عنيف يستهدف المدنيين في كل مكان، كما يمنع وصول إمدادات الغذاء والدواء والمياه إلى السكان، الذين يعانون من التجويع منذ عام كامل في ظل استمرار الحرب.